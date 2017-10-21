ЦИК не нашла нарушений в действиях наблюдателей от «Грузинской мечты»

21.10.2017 15:32 Центральная избирательная комиссия Грузии не видит нарушений в действиях правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на избирательных участках в Тбилиси.



Наблюдатели сразу нескольких организаций заявили о том, что представители "Грузинской мечты" на избирательных участках в Тбилиси фиксируют голосующих.





"Имя, фамилия и регистрационный номер в списке избирателей являются публичной информацией и не являются личной тайной. Соответственно, наблюдателям не запрещается перепроверять публичную информацию. Более того, избирательная администрация не может ограничить действия наблюдателей", — сказала пресс-спикер ЦИК Грузии Ана Микеладзе на брифинге.





При этом она призвала наблюдателей не выходить за рамки своих полномочий и не мешать работе избирательных комиссий.



Не согласны с позицией ЦИК в бывшей правящей партии "Единое национальное движение". Беспрецедентным нарушением действия активистов "Грузинской мечты" назвал глава избирательного штаба кандидата в мэры Тбилиси Заала Удумашвили Леван Бежашвили.



"В Тбилиси процесс голосования проходит с беспрецедентными нарушениями. Партийные представители "Грузинской мечты", находясь на территории избирательного участка, стоят над головами членов избирательных комиссий, в частности, регистраторов, как приставы, и записывают номер регистрации в избирательном списке каждого избирателя. До этого такого нарушения практически не было ни при каких выборах. Это в то же самое время является грубым нарушением принципа тайны", — сказал Бежашвили.



В правящей партии заявили, что им не нужно манипулировать избирателями.



"Давление с нашей стороны исключено. В наши интересы не входило и не входит давление и манипуляция волей избирателей, так как у нас большая поддержка. Для нас главное, чтобы она была зафиксирована на избирательных участках", — сказал Арчил Талаквадзе, глава избирательного штаба кандидата в мэры Тбилиси от "Грузинской мечты" Кахи Каладзе.















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