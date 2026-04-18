В парламенте Грузии прошла весенняя сессия Международного секретариата Межпарламентской ассамблеи православия
18.04.2026 17:21
Парламент Грузии принял весеннюю сессию Международного секретариата Межпарламентской ассамблеи православия (IAO).
К участникам форума с приветственной речью обратился председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
В своем слове он рассказал о роли православия в Грузии и отметил, что визит Ассамблеи особенно важен в то время, когда страна отмечает 1700-летие принятия христианства.
«Для Грузии православие — это не просто религия, это основа национальной идентичности и неприрывной исторической преемственности. С момента провозглашения христианства государственной религией в IV веке и до наших дней грузинская православная традиция играла решающую роль в сохранении нашего языка, культуры и государственности, особенно в период самых тяжелых исторических испытаний. Она была источником нашего единства, стойкости и моральной силы», — сказал Шалва Папуашвили.
В мероприятии приняли участие представители 11 стран: Грузии, Армении, Боснии и Герцеговины, Кипра, Египта, Греции, Венгрии, Иордании, Северной Македонии, Румынии и Сербии.
