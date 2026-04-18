Папуашвили: Администрация США знает, что нужно сделать для восстановления отношений

18.04.2026 15:14





И администрация США, и наше правительство достаточно говорили, как публично, так и не публично, о том, как мы видим восстановление отношений, которые предыдущая администрация полностью разрушила по единственной причине – из-за желания привести к власти в Грузии покорное правительство, – заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



«Когда предыдущая администрация не смогла достичь этой цели, была предпринята попытка сменить правительство недемократическими средствами. Это привело к деградации этих отношений, что является полностью заслугой предыдущей администрации, которая самодистанцировалась от самого верного партнера в этом регионе. Поэтому нынешняя администрация знает, что нужно сделать, чтобы эти отношения были на том уровне, которое заслуживают», – сказал Папуашвили.



Что касается вопроса о визите представителя Госдепартамента США в Грузию, Шалва Папуашвили отметил, что пока ничего не запланировано и конкретная дата не согласована.



«Мы пока этого не знаем. Целью телефонного разговора госсекретаря было подтвердить желания США восстановить отношения и диалог на самом высоком уровне. Важно, чтобы мы начали конкретную работу уже сейчас. Соответственно, следующие шаги включают в себя коммуникацию, будь то визиты или другие виды общения. Что касается того, как будут восстановлены отношения, для этого нам нужно поговорить и для этого нужен визит. Тот факт, что министр образования находится в США и встречается со своими коллегами, что различные министры посещают США, — все это уже предпринятые шаги», — отметил Папуашвили.







