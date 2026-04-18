Цотне Иванишвили: Лучший выход из поляризации – это дискуссия и выслушивание различных мнений

18.04.2026 14:57





«Лучший выход из поляризации – это дискуссия, дебаты и взаимное выслушивание отличающихся мнений», – заявил сын грузинского олигарха Цотне Иванишвили в ответ на вопрос о поляризации на конференции молодежной организации «Грузинская мечта».



«Если два человека действительно пекутся о своей родине, независимо от того, насколько отличются их мнения, то разговор, дискуссия, дебаты могут принести много пользы. Напротив, когда человек радуется плохому событию в стране и огорчается ее успеху, то к сожалению, с таким человеком бессмысленно вести разговор. Исходя из этого скажу, что если нас объединяет общая ценность – любовь к нашей любимой Грузии, нашей родине, то я считаю очень прискорбным, что дискуссия или дебаты, которые, возможно, ещё даже не начались, заканчиваются возгласами «Коци», «Русский», «Акацуки», «Национал», вместо того, чтобы выслушать аргументы друг друга и выстроить логическую цепочку», – отметил Цотне Иванишвили.



По его словам, дискуссия — хорошее решение, и им удастся заменить поляризацию дебатами.



«Я уверен, что любовь к родине объединяет многих людей в нашей стране, и, соответственно, нам удастся наладить больше диалога, заменить эту искусственно созданную поляризацию дебатами, которые я считаю единственной альтернативой», — сказал Цотне Иванишвили.







