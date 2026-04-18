Папуашвили: Я не думаю, что грузинский народ поддерживает возвращение в Советский Союз, к чему, по сути, ведет Брюссель

18.04.2026 14:55





Я не думаю, что грузинский народ зв возвращение в Советский Союз, к чему, по сути, нас ведёт нынешнее руководство Брюсселя своими действиями. Это Советский Союз, в сторону которого сегодня Брюссель тянет Европейский союз, — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, Грузия готова к диалогу, однако Брюссель занимает конфронтационную позицию в отношении грузинского народа и фактически исключил диалог из своего инструментария.



«В своё время грузинское государство приняло решение не выстраивать свою политику в зависимости от заявлений, которые звучали из Москвы, а руководствоваться национальными интересами Грузии. Это дало результат — в стране обеспечены мирное и стабильное развитие, экономический рост. Поэтому мы смотрим не на заявления и встречи, которые проходят в России, а на интересы нашего народа. Считаю, что такой же подход мы должны выработать и в отношении Брюсселя — не уделять чрезмерного внимания заявлениям, поскольку мы видим группы, которые прямо заявляют о враждебной политике в отношении грузинского народа. Сегодня внешнюю политику ЕС возглавляет премьер-министр Эстонии, при которой министр иностранных дел её правительства во время её премьерства участвовал в митинге радикалов в Грузии. Поэтому, конечно, у грузинского народа не должно быть от него позитивных ожиданий. Мы видим страны, у которых заявлена враждебная политика в отношении грузинского народа, и они говорят, что она будет продолжаться до тех пор, пока не вернут к власти «Национальное движение». Важно помнить, что здравый смысл существует везде, и мы надеемся, что представители здравого смысла проявят себя на таких встречах [заседаниях министров иностранных дел стран ЕС] и не позволят проводить враждебную политику в отношении грузинского народа. Они смотрят только на свои интересы и рассматривают Грузию и грузинский народ как инструмент против России.



Я не думаю, что грузинский народ поддерживает возвращение в Советский Союз, к чему, по сути, нас ведёт нынешнее руководство Брюсселя своими действиями. Они показывают, что мы должны чувствовать себя как малый народ, который обязан подчиняться указаниям других, выбирать власть по указанию какого-либо министра другой страны, принимать законы, которые нам скажут извне, и так далее. Это и есть Советский Союз, в сторону которого сегодня Брюссель тянет Европейский союз. Грузинский народ не говорил, что хочет вернуться в Советский Союз, не говорил, что хочет отказаться от независимости, не говорил, что законы в стране должны писаться не избранным парламентом, а людьми, нанятыми иностранными странами, и не говорил, что иностранные деньги должны расходоваться в политике так, что грузин не считают за людей и не объясняют, на что они тратятся. У Грузии и её власти есть политика открытых дверей, мы готовы к диалогу. К сожалению, Брюссель сегодня готов только к конфронтации, и диалог исчез из его инструментария в отношении грузинского народа. Только конфронтация, указания и директивы — до тех пор, пока грузинский народ полностью не подчинится их вкусу. Мы видим, что нынешнее руководство Брюсселя не хочет заниматься другими вопросами. В сфере двусторонних отношений мы должны усилить наши усилия и напрямую взаимодействовать с коллегами, поскольку Брюссель сегодня выполняет роль цензора в ЕС и пытается представить Грузию и грузинский народ членам стран союза исключительно в негативном контексте», — заявил Папуашвили.





