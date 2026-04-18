Тато Григалашвили – вице-чемпион Европы по дзюдо


18.04.2026   18:34


На проходящем в Тбилиси чемпионате Европы по дзюдо Тато Григалашвили (81 кг) завоевал серебряную медаль. В финальном поединке грузинский спортсмен проиграл представителю России Тимуру Арбузову.

Эта серебряная медаль стала шестой для Тато Григалашвили на чемпионатах Европы. В 2020, 2022 и 2024 годах он становился чемпионом, а в 2023 и 2025 годах завоевал серебряные медали.

На континентальном чемпионате 2026 года Григалашвили принес грузинской делегации четвертую по счету медаль. Этер Липартелиани (57 кг) и Лаша Шавдатуашвили (73 кг) стали чемпионами Европы, а Георгий Сардалашвили (60 кг) также принес грузинской команде серебряную медаль.


