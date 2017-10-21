Оппозиция не исключает акций протеста в Грузии после выборов

21.10.2017 16:23 Участвующие в выборах шесть непарламентских партий и блоков предупредили власти Грузии, что в случае фальсификации выборов они выведут людей на улицу.



"Я хочу обратиться к жителям Тбилиси: будьте готовы к развитию событий по любому сценарию. Мы все должны прийти на избирательные участки после 8 часов, чтобы защитить наши голоса. Также мы должны быть готовы выйти на проспект Руставели. Мы предупреждаем власти: не фальсифицируйте выборы, так как в противном случае мы вернем страну в прошлое", — сказал кандидат в мэры Тбилиси Каха Кукава.



Кукава баллотируется в мэры столицы от блока "Демократическое движение – Свободная Грузия".



Другой лидер блока Георгий Ахвледиани отметил, что решение об акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси будет принято, если выборы пройдут с нарушениями.





Местные наблюдательские организации заявляют, что выборы проходят мирно без серьезных нарушений. Между тем, оппозиция забила тревогу, заявляя, что представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на избирательных участках в Тбилиси фиксируют голосующих.



В ЦИК Грузии заявили, что наблюдатели "Грузинской мечты" не нарушали закона, так как имя, фамилия и регистрационный номер в списке избирателей являются публичной информацией и не являются личной тайной.



Граждане Грузии в субботу выбирают 64 мэров городов и районов, а также депутатов 64 сакребуло (муниципальные законодательные органы). Участвуют в выборах 22 партии и 5 избирательных блоков, а также независимые кандидаты.















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