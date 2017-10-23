Из-за политических амбиций Каладзе будет хорошим мэром - Арешидзе

23.10.2017 19:06 Самым актуальным вопросом после выборов нового столичного градоначальника является, каким мэром будет Каха Каладзе. По прогнозу грузинского эксперта Мамуки Арешидзе, Каха Каладзе будет эффективным мэром Тбилиси, поскольку у него большая политическая амбиция на будущее, и постарается, чтобы народ запомнил его как хорошего мэра.



По мнению Арешидзе, первые же заявления Каладзе после победы в выборах в связи со структурными реформами указывают на то, что он очень серьезно относится к должности мэра, и планирует серьезные изменения в тбилисской мэрии.



"Очевидно, он возлагает большие надежды на эту должность для продолжения будущей политической карьеры. В то же время, исходя из природы Каладзе, он будет независимым мэром, и никому не даст возможность вмешиваться в дела мэрии со стороны. Сам он является независимой политической фигурой. С учетом того, что он генеральный секретарь правящей команды, думаю, в будущем у него большие политические амбиции, а для удовлетворения этих политических амбиций он должен выполнить обещания, которые дал населению"- заявил эксперт агентству.



По его же словам, предложение сотрудничества оппонентам было хорошим жестом со стороны Каладзе.

"Несмотря на то, что Каладзе был неопытным в избирательном марафоне такого масштаба, он сделал очень интересные шаги, и привнес новшества в культуре избирательной кампании. На протяжении всей кампании он делал акцент на программу и планы, что бы он сделал в случае выборов, а не на критику оппонентов. За исключением нескольких легких ироничных комментариев он не касался оппонентов. По крайней мере, в пиар-кампании он не делал акцент на это"- отметил эксперт.



В результате 51%, полученных в выборах самоуправления, кандидат от правящей партии Каха Каладзе стал новоизбранным мэром Тбилиси. Давид Нармания официально передаст пост столичного мэра Кахе Каладзе во второй половине ноября.

















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