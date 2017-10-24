Последний срок проведения вторых туров по выборам мэра – 15 ноября

24.10.2017 11:38 Последний срок проведения вторых туров по выборам мэра – 15 ноября. Согласно избирательному законодательству Грузии, второй тур по выборам мэра проводится не позднее 25 дня с первого тура и его назначает ЦИК вместе с подытоживанием результатов первого тура.



Установленный для кандидатов в мэры 50%-ный рубеж участвовавшие в выборах субъекты не смогли преодолеть в Казбеги, Боржоми, Озургети, Мартвили и Кутаиси. В этих округах на первом месте кандидаты, представленные «Грузинской мечтой».















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