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Последний срок проведения вторых туров по выборам мэра – 15 ноября


24.10.2017   11:38
Последний срок проведения вторых туров по выборам мэра – 15 ноября. Согласно избирательному законодательству Грузии, второй тур по выборам мэра проводится не позднее 25 дня с первого тура и его назначает ЦИК вместе с подытоживанием результатов первого тура.

Установленный для кандидатов в мэры 50%-ный рубеж участвовавшие в выборах субъекты не смогли преодолеть в Казбеги, Боржоми, Озургети, Мартвили и Кутаиси. В этих округах на первом месте кандидаты, представленные «Грузинской мечтой».






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