Семь освобожденных в Газе заложников переданы Красному Кресту

13.10.2025 10:37





Первые семь заложников, освобожденных в секторе Газа, переданы Международному комитету Красного Креста (ICRC), сообщает The Times of Israel.



По данным издания, среди освобожденных заложников: Гали и Зив Берман, Матан Ангрест, Алон Охель, Омри Миран, Эйтан Мори и Гай Гильбоа-Далал.



Международный комитет Красного Креста передаст заложников израильским военным.



Напомним, что в Газе должны освободить 20 живых заложников.





