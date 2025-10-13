|
Семь освобожденных в Газе заложников переданы Красному Кресту
13.10.2025 10:37
Первые семь заложников, освобожденных в секторе Газа, переданы Международному комитету Красного Креста (ICRC), сообщает The Times of Israel.
По данным издания, среди освобожденных заложников: Гали и Зив Берман, Матан Ангрест, Алон Охель, Омри Миран, Эйтан Мори и Гай Гильбоа-Далал.
Международный комитет Красного Креста передаст заложников израильским военным.
Напомним, что в Газе должны освободить 20 живых заложников.
