Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Семь освобожденных в Газе заложников переданы Красному Кресту


13.10.2025   10:37


Первые семь заложников, освобожденных в секторе Газа, переданы Международному комитету Красного Креста (ICRC), сообщает The Times of Israel.

По данным издания, среди освобожденных заложников: Гали и Зив Берман, Матан Ангрест, Алон Охель, Омри Миран, Эйтан Мори и Гай Гильбоа-Далал.

Международный комитет Красного Креста передаст заложников израильским военным.

Напомним, что в Газе должны освободить 20 живых заложников.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна