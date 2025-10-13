ХАМАС передал Израилю тела двух заложников

13.10.2025 20:24





ХАМАС передал Израилю тела двух заложников, сообщает Sky News.



По данным Армии обороны Израиля, Красный Крест получил тела двух заложников в Газе.



Позже ХАМАС передаст Израилю ещё два тела.



«ХАМАС обязан соблюдать условия соглашения», - заявили в Армии обороны Израиля.



Напомним, ХАМАС заявил, что сегодня передаст Израилю тела четырёх заложников.





