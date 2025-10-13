|
ХАМАС передал Израилю тела двух заложников
13.10.2025 20:24
ХАМАС передал Израилю тела двух заложников, сообщает Sky News.
По данным Армии обороны Израиля, Красный Крест получил тела двух заложников в Газе.
Позже ХАМАС передаст Израилю ещё два тела.
«ХАМАС обязан соблюдать условия соглашения», - заявили в Армии обороны Израиля.
Напомним, ХАМАС заявил, что сегодня передаст Израилю тела четырёх заложников.
