ХАМАС передал Израилю тела двух заложников


13.10.2025   20:24


ХАМАС передал Израилю тела двух заложников, сообщает Sky News.

По данным Армии обороны Израиля, Красный Крест получил тела двух заложников в Газе.

Позже ХАМАС передаст Израилю ещё два тела.

«ХАМАС обязан соблюдать условия соглашения», - заявили в Армии обороны Израиля.

Напомним, ХАМАС заявил, что сегодня передаст Израилю тела четырёх заложников.


