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Квирикашвили: Грузия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Испании


28.10.2017   12:43
Грузия заявляет о поддержке территориальной целостности Испании. Об этом пишет премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

«Грузия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего друга и партнера, Испании», - пишет Георгий Квирикашвили в своем микроблоге в Twitter.

В парламенте Каталонии накануне прошло тайное голосование по декларации об объявлении независимости. Парламент Каталонии поддержал данную декларацию 72-я голосами, против были 10 депутатов.

Вчера же Сенат Испании приостановил автономный статус Каталонии. Как стало известно, Сенат задействовал 155-ю статью Конституции, подразумевающую отстранение лидера и роспуск регионального парламента.






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