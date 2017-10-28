Квирикашвили: Грузия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Испании

28.10.2017 12:43 Грузия заявляет о поддержке территориальной целостности Испании. Об этом пишет премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.



«Грузия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего друга и партнера, Испании», - пишет Георгий Квирикашвили в своем микроблоге в Twitter.



В парламенте Каталонии накануне прошло тайное голосование по декларации об объявлении независимости. Парламент Каталонии поддержал данную декларацию 72-я голосами, против были 10 депутатов.



Вчера же Сенат Испании приостановил автономный статус Каталонии. Как стало известно, Сенат задействовал 155-ю статью Конституции, подразумевающую отстранение лидера и роспуск регионального парламента.















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