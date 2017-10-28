|
Квирикашвили: Грузия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Испании
28.10.2017 12:43
Грузия заявляет о поддержке территориальной целостности Испании. Об этом пишет премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.
«Грузия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего друга и партнера, Испании», - пишет Георгий Квирикашвили в своем микроблоге в Twitter.
В парламенте Каталонии накануне прошло тайное голосование по декларации об объявлении независимости. Парламент Каталонии поддержал данную декларацию 72-я голосами, против были 10 депутатов.
Вчера же Сенат Испании приостановил автономный статус Каталонии. Как стало известно, Сенат задействовал 155-ю статью Конституции, подразумевающую отстранение лидера и роспуск регионального парламента.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна