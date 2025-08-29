Ермак рассказал о переговорах с Уиткоффом в Нью-Йорке

29.08.2025 21:47





Украинская делегация провела переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, для которых прибыла в Соединенные Штаты. Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем X сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.



Ермак отметил, что говорил с Уиткоффом в Нью-Йорке вместе с первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей.



"Ключевой приоритет – двигать реальную дипломатическую работу и обеспечивать воплощение всех договоренностей, достигнутых на саммите в Вашингтоне. Мы координируем наши усилия", – отметил он.



Руководитель ОП отметил, что рассказал спецпредставителю Трампа о продолжающихся военных преступлениях РФ против Украины, в частности последней массированной атаке по Киеву, в результате которой погибли 23 человека.



Он подчеркнул, что Россия не делает ничего из тех шагов, которые могли бы привести к прекращению войны, и, наоборот, затягивает ее.



"Украина приветствует все мирные инициативы, предложенные Штатами. Однако, к сожалению, каждая из них тормозится Россией. Мы открыты к прямым переговорам на уровне лидеров и готовы обсуждать широкий спектр вопросов. Мы убеждены, что нужно международное давление, чтобы Россия стала действительно готовой на шаги в направлении мира, и, в частности, проведение критически важной встречи лидеров с такой целью", – отметил Ермак.



Он добавил, что пригласил Уиткоффа приехать в Украину в ближайшем будущем.



Напомним, 22 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин встретится с Владимиром Зеленским только после подготовки "программы саммита", и пока таких планов нет.



29 августа в Кремле повторили, что не возражают против встречи как таковой, но после ее подготовки "на экспертном уровне".



По данным СМИ, президент США Дональд Трамп намерен оставить России и Украине организовывать встречу между их лидерами, и тем самым пока отстранится от переговоров.





