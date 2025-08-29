|
Глава МИД Турции: Путин отказался от претензий на всю территорию Запорожской и Херсонской областей
29.08.2025 21:56
Россия смягчила территориальные требования к Украине в рамках возможной мирной сделки, заявил в интервью Haberler глава МИД Турции Хакан Фидан.
По его словам, изначально Кремль настаивал на передаче под свой контроль всей территории четырех областей — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской, включая земли, которые армия РФ не контролирует. Теперь же Владимир Путин согласился заморозить фронт по линии соприкосновения в Херсоне и Запорожье, утверждает Фидан.
«Донбасс разделен на две части — Луганск и Донецк. В настоящее время есть предварительная договоренность о передаче (Москве) 25-30% (не захваченной) территории в Донецкой области и остановке боевых действий на линии соприкосновения в Запорожье и Херсоне», — заявил министр,
Он добавил, что это может быть «большой основой» для положений возможного мирного соглашения. По словам Фидана, накануне он обсуждал потенциальные договоренности со Стивеном Уиткоффом, спецпосланником президента США, а затем — с «большим другом» Турции, секретарем Совета нацбезопасности Украины Рустамом Умеровым.
Сейчас Россия контролирует 88% Донбасса и 73% Запорожской и Херсонской областей, в общей сложности — около 20% территории Украины. И несмотря на амбициозные планы, армия РФ продвигается очень медленно: в прошлом году ей удалось захватить 1% украинской территории, а во время летнего наступления-2025 — 0,3%.
Смягчение территориальных претензий Путина подтверждают источники Reuters, близкие к Кремлю. По их словам, президент РФ по-прежнему настаивает на полном уходе Украины с Донбасса, но готов заморозить фронт Запорожской и Херсонской областях.
При этом в рамках возможной сделки Москва также готова вернуть Киеву районы Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей, находящиеся под российским контролем. Впрочем, вдобавок Путин по-прежнему требует, чтобы Украина отказалась от членства в НАТО, хочет получить юридически обязывающие гарантии нерасширения блока на восток, нейтралитета Украины, ограничения численности ее вооруженных сил и неразмещения на ее территории западных войск даже в качестве миротворцев, говорили источники Reuters.
