Бокучава: Грузия была оправдана в Гааге и Страсбурге, чего Путин не смог вынести

«Сегодня Цулукиани хочет вынести смертный приговор грузинскому государству», — заявила председатель «Национального движения» Тина Бокучава.



«Сегодня вновь стало совершенно очевидно, что страна захвачена самой антигрузинской, антинациональной бандой преступников, которая по приказу Путина пытается переписать новейшую историю Грузии, обвинить в войне Грузию, объявить национальных героев Грузии антигероями и, в конечном итоге, привести страну к главной цели России – полному уничтожению грузинского государства, его порабощению Россией и территориальному расчленению. Именно российский режим Иванишвили готовится к этому предательству, и мы должны совместными усилиями положить конец этой хронике предательства. «Единое национальное движение» стояло, стоит и будет стоять на страже грузинского государства, как и в 2008 году, когда Верховный главнокомандующий Михаил Саакашвили не сдал страну врагу. Именно поэтому мы должны объединиться и едиными силами, нашей консолидацией, протестом и непримиримостью мы должны положить конец этой хронике предательства, которую мы наблюдали сегодня в здании парламента Грузии», — заявила Бокучава.







