Пашинян и Эрдоган договорились «сохранять конструктивные подходы»


01.09.2025   11:36


Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече на полях саммита ШОС в Китае договорились сохранять конструктивные подходы для формирования атмосферы доверия между странами, сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу кабмина Армении.

«Пашинян и Эрдоган подчеркнули необходимость сохранения конструктивных подходов с целью формирования атмосферы взаимного доверия и развития региональных коммуникаций», - говорится в сообщении пресс-службы.

По их же информации, стороны договорились продолжить диалог.


