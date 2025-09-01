|
Пашинян и Эрдоган договорились «сохранять конструктивные подходы»
01.09.2025 11:36
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече на полях саммита ШОС в Китае договорились сохранять конструктивные подходы для формирования атмосферы доверия между странами, сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу кабмина Армении.
«Пашинян и Эрдоган подчеркнули необходимость сохранения конструктивных подходов с целью формирования атмосферы взаимного доверия и развития региональных коммуникаций», - говорится в сообщении пресс-службы.
По их же информации, стороны договорились продолжить диалог.