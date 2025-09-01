Пашинян и Эрдоган договорились «сохранять конструктивные подходы»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече на полях саммита ШОС в Китае договорились сохранять конструктивные подходы для формирования атмосферы доверия между странами, сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу кабмина Армении.



«Пашинян и Эрдоган подчеркнули необходимость сохранения конструктивных подходов с целью формирования атмосферы взаимного доверия и развития региональных коммуникаций», - говорится в сообщении пресс-службы.



По их же информации, стороны договорились продолжить диалог.





