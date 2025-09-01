|
Американский сенатор препятствует включению MEGOBARI Act в Закон о нацобороне США
01.09.2025 13:42
Сенатор США Макуэйн Малин «активно препятствует» включению MEGOBARI Act в Закон о национальной обороне (NDAA, National Defense Authorization Act), который ежегодно определяет бюджет, устанавливает оборонную политику и регулирует организационные вопросы Минобороны США и других ведомств, связанных с национальной безопасностью США.
Вашингтонский корреспондент The Kyiv Post Алекс Рауфоглу пишет об этом, основываясь на своих источниках.
«Это закулисный ход, призванный защитить антиамериканский режим «Грузинского государства» и бросить грузинский народ. Зачем сенатору от Оклахомы хоронить жизненно важный законопроект ради «русской мечты»?», — задается вопросом Рауфоглу.
«Источники сообщают мне, что сенатор Малин активно выступает против включения «закона о дружбе» в Закон о разрешении национальной обороны. Это тайный шаг, направленный на защиту антиамериканского режима «Грузинской мечты» и предательство грузинского народа», — написал Рауфоглу.
MEGOBARI Act, по словам журналиста, является важнейшим инструментом для привлечения режима «Грузинской мечты» к ответственности за отход от демократии и принятие законов российского образца.
«Законопроект был принят Палатой представителей в начале этого года и поддержан 98 сенаторами. Только двое остаются нерешительными, и Маллин — один из них.
Препятствование MEGOBARI Act — поддержка антиамериканского, сочувствующего КСИР (Корпус стражей исламской революции — ред.) и поддерживаемого Китаем режима «российской мечты» посылает пугающий сигнал всем, кому небезразличен Южный Кавказ. В вопросе поддержки европейских стремлений грузинского народа не может быть места двусмысленности!», — пишет журналист.
