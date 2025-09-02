Полиция задержала еще несколько протестующих у здания Театрального института

02.09.2025 20:04





Часть участников акции протеста у здания парламента Грузии переместились к Театральному институту, где попыталась перекрыть проезжую часть.



Сотрудники полиции пресекли указанную попытку.



На месте сотрудниками полиции было задержано несколько человек. По существующей информации, задержано, по меньшей мере, три участника протеста.



В настоящее время у зданий парламента и Театрального института размещен полицейский кордон, сотрудники полиции не дают гражданам перекрыть проспект Руставели.



Напомним, что сегодня это уже третья попытка со стороны митингующих перекрыть главный проспект столицы.



Изначально акция началась за зданием парламента Грузии, и проходила она параллельно с пленарным заседанием парламента Грузии. Участники опротестовывали заключение Временной следственной комиссии по августовской войне 2008 года.



По информации МВД Грузии, число задержанных на сегодняшней акции протеста возросло до 20 человек. Все они задержаны в административном порядке.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





