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Маргвелашвили: Грузия осуждает любое проявление терроризма
01.11.2017 13:07
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выражает возмущение в связи с террористической атакой, произошедшей в Нью-Йорке. Об этом говорится в заявлении, распространенном президентом.
«Крайне возмущен произошедшей в Нью-Йорке террористической атакой, жертвами которой стали безвинные люди. Грузия осуждает любое проявление терроризма и стоит рядом с международным сообществом в борьбе против этой огромной мировой угрозы. В эти тяжелые минуты, от имени грузинского народа и от своего имени лично выражаю поддержку властям и народу Соединенных Штатов Америки», - отмечается в заявлении.
В результате террористической атаки, совершенной на Манхеттене в Нью-Йорке, погибли 8 человек, еще 11 – пострадали.
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