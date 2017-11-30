Молдова и Грузия активизируют торгово-экономические отношения

30.11.2017 14:15 Об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили на встрече в Тбилиси с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом, на которой стороны обсудили рамки молдо-грузинского сотрудничества и важность развития двустороннего партнерства, передает Noi.md.



Премьер-министр Павел Филип подчеркнул динамизацию отношений сотрудничества между двумя странами путем активизации обмена визитами на высоком уровне, подчеркнув необходимость сохранения активного политического диалога, в том числе в реализации европейской повестки дня. В этом контексте Павел Филип отметил успехи Грузии в выполнении обязательств, взятых перед Европейским союзом, и поздравил грузинский народ с получением либерализованного визового режима с ЕС.



Глава Кабмина также подчеркнул необходимость всецелого освоения потенциала сотрудничества в экономической и инвестиционной областях. Павел Филип выразил заинтересованность в сотрудничестве в области диверсификации энергетических ресурсов, создания совместных предприятий и облегчения торговли в контексте инициативы «Один пояс - один путь».



В свою очередь, президент Грузии Георгий Маргвелашвили подтвердил готовность своей страны активизировать торгово-экономические отношения с Молдовой, высказавшись за сохранение взаимного обмена передовой практикой в области внутренних дел, юстиции, обороны и туризма.





Официальные лица также высоко оценили хорошее сотрудничество между государствами в рамках международных организаций: ООН, Совета Европы, ОЧЭС, ГУАМ.



Глава правительства приветствовал успехи, достигнутые во время председательства Грузии в ГУАМ.



В то же время Павел Филип и Георгий Маргвелашвили подтвердили взаимную поддержку в процессе урегулирования территориальных конфликтов, существующих в двух государствах















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