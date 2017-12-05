Приказ о задержании Михеила Саакашвили выдали в Москве - Нино Каландадзе

05.12.2017 20:58 Приказ о задержании Михеила Саакашвили выдали в Москве –так член "Национального движения" Нино Каландадзе отозвалась на задержание экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили.



По ее мнению, Бидзина Иванишвили, Петро Порошенко, их т.н. прокуроры и судьи являются всего лишь рядовыми исполнителями.



"Для всех, кто помнит историю независимости Грузии, ясно, что то, что сейчас происходит в Киеве, не имеет ничего общего с правосудием, преследованием политических оппонентов, или прихотью Порошенко-Иванишвили.



Это историческая борьба за восстановление российского влияния в регионе. Саакашвили является всего лишь персонификацией борьбы против российского олигархического, кланового, коррупционного правления, без которого российское влияние не может внедриться. Приказ о задержании Саакашвили издан в Москве, а Иванишвили, Порошенко, их т.н. прокуроры и судьи являются рядовыми исполнителями. Поэтому все должны понимать, что все, кто сегодня прямо или косвенно встанут на их службу, и будут стараться закрыть глаза на эту реальность, являются врагами ношей государственности и наших детей, и с них обязательно спросится, и позже всего от собственных детей"- пишет Нино Каландадзе в социальной сети.



"Началом всего этого является политическое преследование, которое начала власть Грузии с 2013 года, и до сих пор продолжается по отношению Михеила Саакашвили" - так отозвался генеральный секретарь "Европейской Грузии" Гиги Угулава на задержание бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в Киеве.



"Очень тяжело видеть то, что сегодня происходит на улицах Киева. Власти не должны так поступать с политическими оппонентами. Неправильно, и особенно плохо, когда это происходит в стране-стратегическом партнере, Украине. У нас есть политзаключенные в стране, поэтому проблема началась из Грузии, и должна быть урегулирована в Грузии. Необходимо закончить политическое преследование, эпоху политзаключенных, и страна должна перелистать новую страницу. Ответственность за политическое преследование, за то, что мы сегодня видим в Киеве, разумеется, ложится именно на режим Иванишвили"- заявил Гиги Угулава.



Сегодня в Киеве задержали экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

















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