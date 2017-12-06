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В Украину не впустили и съемочную группу Общественного вещателя Грузии


06.12.2017   13:11
Съемочную группу "Первого канала" Общественного вещателя Грузии не пустили в Украину. Как сообщает канал, журналист Саломе Кокиашвили, оператор Заза ШУквани и техник включения Леван Гулбани не были пропущены в Киев.

Пограничники задержали съемочную группу в аэропорту Борисполь на несколько часов, а после собеседования отказали им во въезде.

"Забрали паспорта. Мы не знаем, почему не впустили. Нам просто сказали - пришел отказ. Документы мы не подписали, они были составлены на украинском и нам было непонятно. Попросили разъяснений, но нам отказали. Когда прилетели, меня с оператором пропустили, а инженера остановили, затем позвонили и вернули и нас. Через несколько минут вылетим обратно в Тбилиси", - рассказала Саломе Кокиашвили.

Напомним, что вчера в Украину не впустили также съемочные группы телеканалов "Рустави 2" и "ТВ Пирвели", но беспрепятственно въехала в страну съемочная группа телеканала "Имеди".






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