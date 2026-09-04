Адвокат Ираклия Гарибашвили рассказывает о деталях допроса

04.09.2026 00:20





Адвокат Ираклия Гарибашвили рассказывает о деталях допроса и заявляет, что бывший премьер-министр в своём последнем письме лишь связал факты и задал вопросы в соответствии с сомнениями, распространявшимися в СМИ.



Об этом после выхода из 12-го пенитенциарного учреждения в Рустави заявила адвокат бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили Натия Тамазашвили. Там Гарибашвили опрашивали в связи с его последним письмом.



Как пояснила Тамазашвили, когда Гарибашвили узнал о смерти Лазаре Джорбенадзе и связал конкретные факты, он публично озвучил всё это и также публично задал вопросы.



«Ираклий Гарибашвили в своём же заявлении отметил и подтвердил те факты, которые были ему известны до сих пор, и сегодня, во время допроса, также подтвердил те же факты. В заявлении было описано и указано, почему у Ираклия возник этот вопрос [в связи с самоубийством Лазаре Джорбенадзе], который он вынес публично, а также описано и указано всё, очень чётко им сформулировано.



Об источнике он не говорил. Ираклий сказал, что когда в июле ему пришло письмо, где первым пунктом был отмечен Дито Чубинидзе, его интересовало, почему все-таки Дито Чубинидзе, когда были и другие люди, которые положительно говорили о нём. Когда после этого письма связал и вспомнил факты, что 12 февраля ему прислали статью и были вопросы относительно того, не стоял ли он за этой статьёй. Он связал эту информацию и соответственно, несколько дней назад, как он сам отметил, во время разговора узнал о смерти респондента той статьи, поэтому вынес на публику и другие детали, а также публично задал вопрос



До этого в ряде СМИ также распространялись сомнения относительно его [Лазаре Джорбенадзе] смерти, соответственно, Ираклий также задал этот вопрос», - заявила адвокат.



На вопрос, следует ли следствию допросить премьер-министра Ираклия Кобахидзе и бывшего главу СГБ Мамуку Мдинарадзе, Тамазашвили заявила, что это прерогатива следствия и сама она не может вдаваться в эти детали.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





