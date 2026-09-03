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В Батуми в море столкнулись два катера - есть пострадавшие
03.09.2026 22:51
В Батуми в море столкнулись два катера. По имеющейся информации, в результате происшествия пострадали люди, находившиеся на катерах.
В клинику их доставила бригада скорой медицинской помощи. По предварительной информации, у пострадавших не отмечается травм, не совместимых с жизнью.
У «Башни Алфавита» мобилизованы представители спасательной службы и других соответствующих служб.
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