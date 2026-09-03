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Национальное агентство продовольствия выявило незаконную птицебойню в Сенаки


03.09.2026   20:53


Инспекторы отдела Самегрело Национальное агентство продовольствия Грузии в рамках государственного контроля провели проверку птицебойни (перепелиной), принадлежащей частному предпринимателю М.Н. (адрес: Сенаки, Носири, ул. N27, 22-я). Об этом сообщили в Национальном агентстве продовольствия.

По данным агентства, в ходе проверки были выявлены критические нарушения и факт убоя перепелов без ветеринарного надзора. При этом выяснилось, что предприниматель действовал без обязательного признания и регистрации в Реестре экономической деятельности.

«В соответствии с законодательством предприниматель был оштрафован, а производственный процесс приостановлен.

Национальное агентство продовольствия призывает предпринимателей осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства, не производить продукцию без надлежащего признания и соблюдать стандарты безопасности пищевых продуктов», — говорится в заявлении Национального агентства продовольствия.


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