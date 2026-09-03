Прокуратура предъявила Тамазу Элизбарашвили обвинение в угрозах

03.09.2026 20:51





Прокуратура Грузии предъявила Тамазу Элизбарашвили обвинение по факту угроз. Элизбарашвили предъявлено обвинение по соответствующей статье Уголовного кодекса.



В частности, по данным прокуратуры Грузии, расследование, проведенное Министерством внутренних дел, установило, что 30 августа этого года, примерно в 23:40, Тамаз Элизбарашвили и один из потерпевших случайно встретились в одном из ресторанов Тбилиси. Между ними возник словесный конфликт из-за комментария в адрес последнего и его семьи, который Элизбарашвили ранее написал в социальной сети.



Согласно следствию, во время словесного конфликта Тамаз Элизбарашвили угрожал потерпевшему и находившимся с ним лицам. В частности, он заявил, что так этого дела не оставит, вернется примерно через 30 минут, и сказал не покидать территорию ресторана.



«Поскольку потерпевшим было известно, что Тамаз Элизбарашвили владел оружием, которое могло быть использовано против них, у них возникли обоснованные опасения смерти и вреда здоровью, в связи с чем они решили покинуть ресторан.



Примерно в 00:20 Тамаз Элизбарашвили вернулся на место происшествия с целью исполнения угрозы, при этом он демонстративно держал руку за пазухой, был вооружён и пытался ворваться в ресторан. Он также продолжал угрожать потерпевшим и ругаться в их адрес. У части пострадавших, которые не успели покинуть место происшествия и находились близ ресторана, возникли обоснованные опасения по поводу осуществления угрозы. Несмотря на запрет сотрудников охраны, Тамаз Элизбарашвили все же вошел на территорию ресторана. Убедившись, что пострадавших там больше нет, он покинул указанную территорию», - говорится в заявлении прокуратуры.



В прокуратуре также добавили, что 31 августа Тамаз Элизбарашвили опубликовал в социальной сети текстовой статус и видеообращение, в которых продолжал угрожать и требовать извинений.



«Из-за этих действий у пострадавших возникли обоснованные опасения по поводу причинения вреда здоровью и жизни», - говорится в заявлении.



Для справки, Тамаз Элизбарашвили был задержан в своем дома за деяние, предусмотренное Кодексом об административных правонарушениях - невыполнение законного требования сотрудника полиции.





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