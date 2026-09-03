Тамаз Элизбарашвили не согласен с обвинением по факту угрозы и считает себя невиновным - адвокат

03.09.2026 22:55





По словам адвоката бизнесмена Тамаза Элизбарашвили - Лексо Свимонишвили, его подзащитный не признаёт вину.



По его информации, в деле семь потерпевших, и все они мужчины.



«Ему предъявлено обвинение по части первой статьи 151, что подразумевает угрозу. Господин Тамаз не согласен с обвинением. Его версия абсолютно отличается. Материалы дела мне передали сейчас, предстоит с ними ознакомиться. Он считает себя невиновным.



В постановлении обвинения говорится, что т.н. конфликт и напряжённость были вызваны активностью Тамаза Элизбарашвили в соцсети в прошлом. В постановлении не сказано, что у них в прошлом был личный конфликт», - заявил адвокат.



По словам Лексо Свимонишвили, Тамазу Элизбарашвили не предъявлено обвинение в связи с оружием.



По его словам, во время конфликта у Элизбарашвили при себе оружия не было.



«Обвинение в связи с оружием ему не предъявлено. Единственное оружие, изъятое в доме Тамаза Элизбарашвили, зарегистрировано законно. В постановлении сказано, что у него было оружие, сам он отрицает. Говорит, что оружия при себе не имел», - заявил адвокат.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





