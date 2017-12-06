Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Состоялась встреча главы МИД Грузии с послом США


06.12.2017   15:09
Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария встретился с послом США в Грузии Яном Келли. Главной темой встречи было текущее и будущее сотрудничество между странами.

На встрече стороны говорили о тех проектах, которые МВД Грузии осуществляет в области пограничного управления, борьбы против международной организованной преступности, трефикинга, наркотиков, киберпреступления и внедрения ориентированной на общество полицейской деятельности при поддержке правительства США.

Георгий Гахария ознакомил посла с его видением и реформами, которые запланированы в краткосрочном и долгосрочном периоде.

По словам министра, реформы планируется осуществить по трем направлениям: патрульная полиция, криминальная полиция и управление границей. Кроме того, запланированы разные мероприятия, в том числе с точки зрения повышения квалификации сотрудников.

В свою очередь, посол США отметил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать МВД в процессе реформирования системы.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Первый азербайджанский грузовой поезд по железной дороге БТК прибыл в Турцию
Каладзе: Девелоперы, которые не будут соблюдать меры безопасности, ответят по закону
Каков потенциал грузинских морских портов?
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Гражданин России приговорен к 12 годам лишения свободы за сбыт «метадона» в Абхазии
Сотрудник ТПП Абхазии задержан на границе с наркотиками
Абхазские мандарины россиянам больше не нужны?
Мемориал в Килмарноке временно вернут на место в прежнем виде
На оккупационную военную базу в Абхазии поступило около сотни новейших единиц техники
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Азербайджан в ноябре вновь выполнил обязательства по сокращению добычи нефти - Минэнерго
Талаквадзе: Саакашвили предлагает украинцам революцию
Съемочную группу Первого канала Грузии не пустили в Украину
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна