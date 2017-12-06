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Состоялась встреча главы МИД Грузии с послом США
06.12.2017 15:09
Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария встретился с послом США в Грузии Яном Келли. Главной темой встречи было текущее и будущее сотрудничество между странами.
На встрече стороны говорили о тех проектах, которые МВД Грузии осуществляет в области пограничного управления, борьбы против международной организованной преступности, трефикинга, наркотиков, киберпреступления и внедрения ориентированной на общество полицейской деятельности при поддержке правительства США.
Георгий Гахария ознакомил посла с его видением и реформами, которые запланированы в краткосрочном и долгосрочном периоде.
По словам министра, реформы планируется осуществить по трем направлениям: патрульная полиция, криминальная полиция и управление границей. Кроме того, запланированы разные мероприятия, в том числе с точки зрения повышения квалификации сотрудников.
В свою очередь, посол США отметил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать МВД в процессе реформирования системы.
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