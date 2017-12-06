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Парламент обсуждает структурные изменения в правительстве
06.12.2017 16:31
В парламенте обсуждают законодательный пакет о реорганизации правительства. На сегодняшнем внеочередном заседании с 99 законопроектами депутатов ознакомил парламентский секретарь правительства Шалва Тадумадзе.
В эти минуты, внеочередное заседание проходит в режиме вопрос-ответ. Вопросы депутатов касаются вопросы сокращения расходов в результате оптимизации.
Шалва Тадумадзе поясняет, что через три месяца будет известно, скольким людям придется уйти с работы и какие средства будут сэкономлены в результате реорганизации.
Законодательный орган планирует принять поправки в третьем чтении на этой неделе, после чего парламент начнет обсуждать вотум доверия правительству.
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