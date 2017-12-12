В МИД Грузии примут аккредитованных в Грузии послов-нерезидентов

12.12.2017 10:50 В Министерстве иностранных дел Грузии сегодня пройдет встреча с аккредитованными в Грузии новоназначенными послами-нерезидентами.



По информации МИД, послы-нерезиденты Боснии, Дании, Бурунди, Австралии, Новой Зеландии, Панамы, Кубы, Гватемалы и Чили в Грузии передадут копии верительных грамот заместителям главы грузинского внешнеполитического ведомства Давиду Дондуа и Георгию Шарвашидзе.



Замминистры проведут встречи с послами-нерезидентами девяти государств и рассмотрят вопросы сотрудничества между странами в двустороннем и многостороннем форматах, а также перспективы углубления отношений в различных сферах.



Аккредитованных в Грузии послов-нерезидентов в рабочем формате примет вице-спикер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.















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