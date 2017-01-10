НПО: В 2016 году в Тбилиси было вырублено 709 деревьев

10.01.2017 20:21 НПО «Институт развития свободы информации» (IDFI) затребовал у мэрии Тбилиси статистику вырубки деревьев в столице и выяснил, что с января по август 2016 года было вырублено 709 деревьев, а в 2015 году — 1 088.



При этом поврежденных деревьев в 2016 году было вырублено 500, а в 2015 – всего 111.

Также неправительственная организация выяснила, что в 2016 году в Тбилиси незаконно было вырублено 284 дерева, а в 2015 году – 839 дерева.



В Мэрии Тбилиси объяснили вырубку деревьев санитарными мерами. «В 2016 году мы проводили санитарную вырубку деревьев… Санитарная вырубка необходима для того, чтобы поврежденные и больные деревья не помешали здоровым деревьям», — заявил мэр Тбилиси Давид Нармания.



Вырубка деревьев из-за бурного строительства остается одним из самых актуальных вопросов для жителей Тбилиси.



В августе 2016 года разразился скандал после того, как строительная компания вырубила несколько десятков деревьев на проспекте Казбеги, где строится многоэтажный гостиничный комплекс.



Общественное движение «Партизаны-садовники» провело несколько недель в пикетах у здания мэрии, требуя наказать виновных и остановить вырубку. Защитники природы требовали отставки руководителя департамента озеленения мэрии Нино Сулханишвили, которая подписала разрешение на вырубку здоровых деревьев. Кроме того, «Партизаны-садовники» указывают на то, что за зелеными посадками в столице нет надлежащего ухода.



После скандала главная прокуратура возбудила уголовное дело. Расследование началось по статье «незаконная вырубка деревьев» и продолжается до сих пор. Строительство комплекса так и не было остановлено. Недавно Сулханишвили подала в отставку со своего поста, однако заявила, что уходит по собственному желанию и это не связано с требованием «зеленых».



Между тем строительные компании пытаются упростить процедуру вырубки деревьев в столице. Одна из строительных компаний обратилась в парламент с законодательно инициативой, в котором необходимость вырубки объясняется тем, что «территория Тбилиси в основном покрыта деревьями».



Парламент Грузии уже приступил к рассмотрению проекта о предоставлении строительным компаниям официального права на вырубку здоровых деревьев при осуществлении важного для экономики страны деревьев. Это вызвало обвинения со стороны защитников экологии и подозрения в том, что ряд парламентариев имеют собственные интересы в строительном бизнесе.















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