Грузию на киевском Евровидении будет представлять Тако Гачечиладзе

21.01.2017 17:17 Грузию на 62-ом международном конкурсе песни "Евровидение 2017" в Киеве представит Тако Гачечиладзе.



Имя победительницы стало известно в результате финала национального отбора, который прошел в Тбилисском концертном зале. На сцене с конкурсными песнями выступили 25 исполнителей и музыкальных групп.



Победителя выявили следующим образом: 60% голосов международного жюри и 40% голосов зрителей. Полученные от смс-голосования деньги пойдут в благотворительный фонд имени Дито Цинцадзе.



В национальном кастинге принимали участие Мишо Сулухия, Малибу Тугуши, дуэт Asea Sool, Алиса Данелия, Нуца Бузаладзе, трио "Мандили", Марико Лежава, дуэт Брендона Стоуна и Этери Бериашвили, группа Sparkle, The Mins, Нанука Гиоргобиани, Гиорги Чиковани, Давид Шанидзе, Элене Микиашвили, Андриа Гвелесиани, Рати Дурглишвили, Торнике Кипиани и Гиорги Болоташвили, группа "EOS", Дима Кобешавидзе, Тако Гачечиладзе, Ото Немсадзе и группа "Limbo", Мариам Чачхиани, Нино Башарули, Темо Саджая и Сабина Чантурия.



В прошлом году Грузию на "Евровидении" представляли Ника Кочаров & Young Georgian Lolitaz, которые заняли 20-ое место. Победу на конкурсе одержала украинская исполнительница Джамала с песней "1944".



Оргкомитет конкурса решил провести "Евровидение" в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. В этом году соревноваться будут участники 43 стран — на конкурс вернулись Португалия и Румыния, а Босния и Герцеговина отказалась от участия.





"Спутник-Грузия"











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