Патриарх Грузии желает встретиться с протоиереем Георгием Мамаладзе

21.02.2017 12:11 Католикос-Патриарх выразил желание встретиться с обвиняемым в подготовке убийства протоиереем Георгием Мамаладзе. Об это сообщил журналистам народный защитник Грузии Уча Нануашвили, который навестил патриарха вчера.



По словам Нануашвили, Илия II выразил желание встретиться с задержанным протоиереем в ходе встречи с ним. При этом омбудсмен еще раз отметил, что необходимо изменить условия по подписке о неразглашении для стороны защиты.



« В тех условиях, когда представителями прокуратуры было сделано не одно публичное заявление, к сожалению, у защиты нет возможности поделиться своими аргументами. По моему мнению, это серьезное нарушение. На этом фоне предъявление определенных условий новому адвокату порождает больше вопросов», - заявил Нануашвили журналистам.



Что касается встречи с патриархом, по словам народного защитника, он заинтересован в получении большей информации о том, что произошло и надеется, что скоро все прояснится.



«Он также говорит, что необходимо максимально успокоить ситуацию, остудить волнение и выяснить правду», - отметил Нануашвили.















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