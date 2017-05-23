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Сборная Грузии по хоккею с шайбой поднялась на 45-е место в мировом рейтинге
23.05.2017 10:38
Международная федерация хоккея с шайбой опубликовала мировой рейтинг сборных, где Грузия продвинулась на две ступени.
Согласно новым данным, Сборная Грузии занимает 45-е место, улучшив свой показатель на две ступени.
Пятерка лидеров выглядит следующим образом: Канада, Россия, Швеция, которая на днях в десятый раз выиграла Кубок мира, Финляндия, США.
В обновленном рейтинге самый большой прогресс отмечается у Австралии, которая улучшила положение на три ступени, и сейчас занимает 33-е место. Самый большой регресс у Словакии и Мексики. Рейтинг обеих сборных ухудшился на три позиции. Словаки остались за пределами десятки, и находятся на 11 месте, а мексиканцы на 36-м.
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