Темур Кецбая стал тренером российского «Оренбурга»

02.06.2017 10:47 Бывший главный тренер Национальной сборной Грузии по футболу Темур Кецбая стал тренером российского "Оренбурга"- говорится на официальной веб-странице клуба.



К информации, в "Оренбурге" играет грузинский форвард Элгуджа Лобжандзе.



В минувшем сезоне команда заняла 13-е место в премьер-лиге России. Руководство клуба наметило целью грузинскому специалисту как раз таки возвращение в премьер-лигу.



По словам Кецбая, у команды есть большой потенциал для того, чтобы играть в высшей лиге.



«Очень рад, что нахожусь здесь. У команды есть цель, она всем ясна — это возвращение в высшую лигу. Будет нелегко, но здесь есть всё возможное для создания хорошей команды и борьбы за выход в Высшую лигу» - заявил Темур Кецбая.



49-летний Кецбая в1987-89 гг. он выступал за "Динамо" (Тбилиси) в высшей лиге СССР, играл за юношескую сборную СССР. В 1990-1991 годах выступал за "Иберия" (бывшее "Динамо") Тб в чемпионате Грузии, с 1992 года-за рубежом:играл в кипрском "Анортосис" ,греческом АЕК, затем в английских "Ньюкасле", "Вулверхемптоне" и шотландском "Данди Юнайтеде", затем за "Анортосис" Кипр и завершил карьеру футболиста в 2006 году. Он считается одним из лучших игроков сборной Грузии за весь период существования сборной, дважды признавался лучшим игроком страны /1990, 1997/. В 2006-2009 гг. был тренером "Анортосис", под его руководством кипрский клуб/ 2008-2009 гг/ впервые попал в групповой этап Лиги чемпионов. Его назвали одним из лучших тренеров Европы 2008 года.С ноября 2009 по ноябрь 2014 года Кецбая был главным тренером сборной Грузии, под его руководством сборная провела в 2010-11 гг. беспроигрышную серию из 10 матчей, но потом последовали неудачи- сборная Грузии неудачно выступила в отборочных турнирах ЧЕ-2012 и ЧМ-2014, а сам Кецбая был подвергнут критике со стороны части журналистов и поклонников футбола, хотя у него было и немало сторонников. В ноябре 2014 года Кецбая сам ушел в отставку и вернулся в Кипр, где живут его супруга и дочь. Затем он работал тренером кипрского "Апоэла" и греческого АЕК, который он покинул в 2016 году.



















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