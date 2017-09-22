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Гражданка Грузии не может доказать, что она жива
22.09.2017 15:11
Девять месяцев назад Дом юстиции объявил умершей 86-летнюю Сирану Барбакадзе, тогда как она не жалуется на здоровье. Тем временем государственные ведомства убеждают ее, что она скончалась, и соответственно, пенсия и социальная помощь ей не полагается. Сирана Барбакадзе не может получить даже элементарные документы.
Семья уже четыре месяца старается "оживить" бабушку. Старушку вызывают то в одну инстанцию, то в другую. Посмотрят на нее, убедятся что жива, но все равно не выдают упраздненное удостоверение личности.
Семья не знает, кто допустил ошибку. Им удалось узнать только то, что справку о смерти в Дом юстиции Сагареджо переслали из местного муниципалитета. В администрации села Веджини не хотят говорить об этом. Глава администрации считает, что ошибка может произойти со всеми, а причина в том, что в последнее время главу администрации не приглашают на поминки, и им трудно установить, кто в селе умер.
Семье Барбакадзе дорого обходится ошибка администрации. Одно, что женщина преклонного возраста не получает пенсию, второе, что, государство требует вернуть долг, и третье, и самое главное, в 86-летнем возрасте ей приходится доказывать, что она все еще жива.
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