«Россия оккупант!»- Акция грузинских писателей на книжной ярмарке Франкфурта (+фото)

13.10.2017 20:51



На Франкфуртской всемирной книжной ярмарке, на которой присутствуют делегации многих стран, грузинские писатели выставили плакаты с надписью "Россия оккупант!", "Нет оккупации!", "Stop russia!"





По сообщению участников, акция вызвала большой отзыв среди европейских издателей.



"Мы, грузинские писатели и издатели молчаливой акцией опротестовали российскую оккупацию. Эта акция состоялась у стенда Грузии. Очень близко от нашего стенда, фактически напротив нас, расположен стенд России. Акция вызвала большой отзыв европейских издателей"- отметили грузинские писатели.



11 октября 2017 года официально открылась книжная ярмарка во Франкфурте. В конце недели книжной ярмарки Франция официально передаст Грузии статус почетного гостя Франкфуртской книжной ярмарки 2018 года. Церемониал закончится музыкальным перформансом в исполнении грузинского музыканта Кети Мелуа, и женского хора Гори.



В торжественной церемонии открытия французского павильона приняли участие канцлер Германии Ангела Меркель, и президент Франции Эммануэль Макрон.



На Франкфуртской книжной ярмарке грузинскую сторону представляли министр культуры и охраны памятников Михаил Гиоргадзе, руководитель Национального центра грузинской книги Медея Метревели, и члены рабочей группы книжной ярмарки Франкфурта.





На третий день книжной ярмарки во Франкфурте грузинские издатели и писатели устроили молчаливую акцию-перформанс против оккупации России на национальном стенде Грузии.На Франкфуртской всемирной книжной ярмарке, на которой присутствуют делегации многих стран, грузинские писатели выставили плакаты с надписью "Россия оккупант!", "Нет оккупации!", "Stop russia!"По сообщению участников, акция вызвала большой отзыв среди европейских издателей."Мы, грузинские писатели и издатели молчаливой акцией опротестовали российскую оккупацию. Эта акция состоялась у стенда Грузии. Очень близко от нашего стенда, фактически напротив нас, расположен стенд России. Акция вызвала большой отзыв европейских издателей"- отметили грузинские писатели.11 октября 2017 года официально открылась книжная ярмарка во Франкфурте. В конце недели книжной ярмарки Франция официально передаст Грузии статус почетного гостя Франкфуртской книжной ярмарки 2018 года. Церемониал закончится музыкальным перформансом в исполнении грузинского музыканта Кети Мелуа, и женского хора Гори.В торжественной церемонии открытия французского павильона приняли участие канцлер Германии Ангела Меркель, и президент Франции Эммануэль Макрон.На Франкфуртской книжной ярмарке грузинскую сторону представляли министр культуры и охраны памятников Михаил Гиоргадзе, руководитель Национального центра грузинской книги Медея Метревели, и члены рабочей группы книжной ярмарки Франкфурта.











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