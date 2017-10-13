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«Россия оккупант!»- Акция грузинских писателей на книжной ярмарке Франкфурта (+фото)


13.10.2017   20:51
На третий день книжной ярмарки во Франкфурте грузинские издатели и писатели устроили молчаливую акцию-перформанс против оккупации России на национальном стенде Грузии.

На Франкфуртской всемирной книжной ярмарке, на которой присутствуют делегации многих стран, грузинские писатели выставили плакаты с надписью "Россия оккупант!", "Нет оккупации!", "Stop russia!"


По сообщению участников, акция вызвала большой отзыв среди европейских издателей.

"Мы, грузинские писатели и издатели молчаливой акцией опротестовали российскую оккупацию. Эта акция состоялась у стенда Грузии. Очень близко от нашего стенда, фактически напротив нас, расположен стенд России. Акция вызвала большой отзыв европейских издателей"- отметили грузинские писатели.

11 октября 2017 года официально открылась книжная ярмарка во Франкфурте. В конце недели книжной ярмарки Франция официально передаст Грузии статус почетного гостя Франкфуртской книжной ярмарки 2018 года. Церемониал закончится музыкальным перформансом в исполнении грузинского музыканта Кети Мелуа, и женского хора Гори.

В торжественной церемонии открытия французского павильона приняли участие канцлер Германии Ангела Меркель, и президент Франции Эммануэль Макрон.

На Франкфуртской книжной ярмарке грузинскую сторону представляли министр культуры и охраны памятников Михаил Гиоргадзе, руководитель Национального центра грузинской книги Медея Метревели, и члены рабочей группы книжной ярмарки Франкфурта.







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