Майя Битадзе: Я прекрасно осознаю степень ответственности, которая лежит на мне

15.09.2026 11:51





Я прекрасно осознаю степень ответственности, которая лежит на мне как перед командой, так и перед каждым человеком, который создаёт грузинскую культуру, - заявила Майя Битадзе на брифинге в администрации правительства, где премьер-министр Ираклий Кобахидзе представил её на пост министра культуры.



Как отметила Майя Битадзе, она имеет многолетний опыт государственной службы.



«Это решение для меня большая ответственность и доверие. Я очень хорошо осознаю степень ответственности, которая лежит на мне как перед командой, так и перед каждым человеком, который создаёт грузинскую культуру. Культура - это не только творчество и культурное наследие, это также часть самобытности, идентичности нашей нации и тот язык, на котором мы должны говорить со всем миром. Хочу поблагодарить всю команду, моих коллег, всех тех людей, вместе с которыми мы на протяжении лет служим нашей стране. Я хорошо понимаю, какой большой путь нам предстоит пройти. Надеюсь, что наша деятельность будет очень успешной, и я достойно оправдаю доверие и ответственность, которые возложила на меня команда. Я прихожу в эту сферу с многолетним опытом государственной службы. А также с большим желанием выслушать каждого человека, который создаёт грузинскую культуру, является профессионалом отрасли, переживает за неё и любит эту сферу. Большое спасибо, и я надеюсь оправдать доверие, которое оказали мне премьер и команда», - заявила Майя Битадзе.





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