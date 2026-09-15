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Майя Битадзе назначена министром культуры Грузии


15.09.2026   11:33


Премьер-министр Ираклий Кобахидзе представил на пост министра культуры Майю Битадзе.

До сих пор Майя Битадзе была членом парламента Грузии и занимала должность председателя комитета по охране окружающей среды и природным ресурсам.

Должность министра культуры стала вакантной после того, как 28 июля пост покинула Тинатин Рухадзе. В заявлении, опубликованном в Facebook, Тинатин Рухадзе назвала причиной состояние здоровья и заявила, что «состояние здоровья не позволяет ей уделять должное внимание делу, которое она очень любит и которое ей дорого».


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