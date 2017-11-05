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Патриарх Грузии призвал богатых помогать нуждающимся
05.11.2017 18:17
По словам Католикоса-Патриарха всея Грузии, Архиепископа Мцхетского и Тбилисского, Митрополита Пицундского и Сухумо-Абхазского, Святейшего и Блаженнейшего Илии II, богатство – это испытание для людей.
Во время воскресной проповеди патриарх призвал богатых оказывать помощь нуждающимся.
«Множество испытаний стоит перед человеком и одно из них – богатство. Сегодняшнее Евангелие нам указывает, насколько опасно богатство для человека. Однако были у нас цари, царицы, владеющие богатством, и при этом они остались святыми. Богатство – это испытание, и это испытание человек должен преодолеть. Мы живем в очень сложное время, эта сложность особенно касается человека, который связан с богатством», - заявил патриарх.
По словам Святейшего, богатство само по себе не является грехом, однако одно должно быть использовано для человеческой жизни.
«Наверное, и в вашей жизни бывало немало случаев когда, проходя мимо нуждающегося человека, в вашем сердце возникали такие рассуждения, спор – помочь или не помочь. Если помогу, он, вероятно, на это выпьет вина или водки. Однако если не помочь, он все равно выпьет. Бывали и случаи, когда вы проходили мимо нуждающегося, а потом возвращались и оказывали помощь. Помощь нуждающимся людям – это прямая дорога в Царствие Небесное. Поэтому мы должны преодолеть себя и использовать богатство для помощи людям», - отметил патриарх.
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