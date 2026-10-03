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В столице Грузии отмечается «Тбилисоба 2026»
03.10.2026 11:57
3–4 октября в столице Грузии проходит народный праздник «Тбилисоба 2026». Основные мероприятия состоятся в парке Рике и на площади Орбелиани.
Церемония награждения почетных граждан Тбилиси состоится 4 октября в 20:00.
Тбилисская мэрия опубликовала программу основных мероприятий:
Площадь Орбелиани
3–4 октября — 12:00–23:00
• Гастрономический фестиваль
• Зона сыра и вина
• Пивная зона
• Предпринимательский маркет
• Тбилисская мастерская
• «Сладости Орбелиани»
• Кулинарный мастер-класс
• Тематические фотозоны
• Праздничные инсталляции
• Детская развлекательная зона и активности
• Детские концерты
• Театрализованные представления/перформансы
• Детские воркшопы (12:00–19:00)
• Зона детских сладостей
• Аттракционы
• Зона посольства Италии (итальянская кухня, мастер-классы, музыка)
• «Гардения Шеварднадзе» — проект «Осенний Тбилиси»
• Электронная музыка
3 октября — улица Георгия Атонели (сцена площади Орбелиани)
13:00 — детский концерт
15:00 — вокально-инструментальный концерт биг-бэнда мэрии Тбилиси
20:00 — вечерний концерт
4 октября — улица Георгия Атонели (сцена площади Орбелиани)
13:00 — детский концерт
20:00 — вечер городской музыки
Парк Рике
3–4 октября
12:00–23:00
• «Большая кухня Тбилиси»
• «Street Food Тбилиси»
• Кулинарный мастер-класс
• Гастрономический фестиваль
• Зона сыра и вина
• Пивная зона
• Предпринимательский маркет
• Тбилисская мастерская
• Тематические фотозоны
• Праздничные инсталляции, арка и аллея
• Кафе приключений
• Трасса для внедорожных приключений
• «Сладкий Тбилиси» — детская зона сладостей
Детская развлекательная зона и активности
Детские концерты
Театрализованные представления/перформансы
Детские воркшопы (12:00–19:00)
Спортивные активности:
• Криоба (грузинское боевое искусство)
• Шахматы
• Нарды
• Грузинская борьба
• Мини-гольф
• Настольный теннис
• Авто-мотофестиваль
• Аттракционы
• Электронная музыка
3–4 октября — детская программа
12:00–18:00 — фотобудка, гифы, аквагрим и мастер-класс по изготовлению фигур из воздушных шаров
12:00 — торжественное открытие мероприятия: шоу барабанщиков и шествие сказочных персонажей
14:00 — шоу клоунов
14:30 — спектакли «Комбле», «Циккара»
15:00 — шоу барабанщиков
15:30 — шоу мыльных пузырей
16:00 — шоу иллюзионистов
17:30 — химическая лаборатория (шоу с азотом)
18:00 — шоу барабанщиков
Музыкальная программа в парке Рике — 3–4 октября
13:00 — детский концерт
18:00 — концерт исполнителей грузинской эстрады
Площадь Европы и Метехский мост — 3 октября, 12:00–23:00
• Ассоциация байкеров Грузии — любительские и развлекательные соревнования для мотоциклов круизерного и эндуро-типов
• Мото- и автoвыставочные зоны
• Фотовыставка, посвященная истории мотоциклов
• Художественная выставка, выполненная грузинскими любителями мотоциклов
4 октября — 12:00–23:00
• Enduro Club Georgia — соревнования по эндуро
• Четвертый, заключительный этап соревнований в дисциплинах эндуро и детское эндуро
• Специально оборудованная сложная гоночная трасса
• Награждение победителей
Легвтахеви и прилегающая к Абанотубани территория — 3–4 октября
12:00–20:00 — выставка-продажа «Тбилисское многообразие»
12:00–20:00 — культурно-творческое пространство:
• объемные праздничные декорации
• тематические проекции
• перформансы
Площадь Гудиашвили
3–4 октября
12:00–23:00
• Открытый кинотеатр
• Объемные праздничные декорации
• Предпринимательский маркет
• Гастрономический фестиваль
• Зона сыра и вина
• Пивная зона
Сцена площади Гудиашвили
3 октября
20:00 — музыкальная группа «Ребята улыбки»
21:00 — Саломе Гоциридзе и группа
4 октября
20:00 — «Элис Бэнд»
21:00 — «Чако Бэнд»
4 октября в 20:00 состоится церемония награждения почетных граждан Тбилиси.
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