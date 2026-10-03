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Посольство США: Отмечаем юбилей – 32 года особой военной дружбы
03.10.2026 11:52
3 октября 1994 года был заложен фундамент партнерства между Гвардией штата Джорджия и Силами обороны Грузии, говорится в сообщении посольства США в Грузии, опубликованном в социальной сети.
Как отмечает посольство, за это время благодаря совместным учениям, сотрудничеству по вопросам обороны и совместной службе в различных частях мира между американскими и грузинскими военными сформировались прочные связи.
«Сегодня мы отмечаем 32-ю годовщину особой военной дружбы. 3 октября 1994 года был заложен фундамент партнерства между Гвардией штата Джорджия и Силами обороны Грузии.
За это время, благодаря совместным учениям, сотрудничеству по вопросам обороны и служению бок о бок в разных частях мира, между нашими вооруженными силами сформировались прочные связи», — говорится в сообщении посольства.
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