|
|
|
В 4 муниципалитетах Грузии проходят промежуточные выборы в сакребуло
03.10.2026 11:50
В муниципалитетах Вани, Цалка, Дманиси и Ахмета проходят промежуточные выборы в сакребуло.
Выборы местных собраний проводятся по мажоритарной системе.
Избирательные участки открылись в 08:00.
Избиратели изберут 4 мажоритарных членов сакребуло данных муниципалитетов. К промежуточным выборам во всех четырех избирательных округах в общей сложности открыты семь избирательных участков, четыре из них - в Цалке. Избирательные участки открыты в Ахмета - в селе Касрисцкали, в Дманиси - между селами Велиспири и Ганахлеба, в Цалке - в селах Имера, Барети, Сабечиси и Ливади, в Вани - в селе Перета.
Будут использоваться как электронная, так и традиционная модель голосования. На 3 избирательных участках Цалки и на избирательном участке Вани будут использоваться аппараты электронной верификации и подсчета голосов.
Общее количество избирателей составляет 2 225 человек. С просьбой о переносной урне в избирательную администрацию обратились 50 избирателей.
Для выборов зарегистрированы 7 кандидатов в мажоритарные депутаты, выдвинутые двумя политическими партиями. В Дманиси, Цалке и Вани зарегистрированы кандидаты от избирательных субъектов «Грузинская мечта» и «Сильная Грузия - Лело», а в Ахмета зарегистрирован только кандидат от «Грузинской мечты».
Избирательны участки закроются в 20:00.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна