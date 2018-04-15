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В результате взрыва на иранской базе в Алеппо погибли 20 иранских военных


15.04.2018   12:26
В результате взрыва на иранской базе в сирийском городе Алеппо погибли 20 иранских военных, - сообщает со ссылкой на собственные источники телеканал CNN Turk.

Речь идет об иранской базе, расположенной к югу от Алеппо. На данном этапе неизвестно, что стало причиной взрыва. По имеющейся информации, до взрыва над базой были замечены самолеты не установленного происхождения. Не исключают также ракетный удар.

Примечательно, что до удара США, Великобритании и Франции по Сирии живая сила с баз была эвакуирована.







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