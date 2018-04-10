Спутниковый оператор «НТВ-Плюс» начал экспансию в Грузии

10.04.2018 13:19 Принадлежащий «Газпром-медиа» спутниковый оператор «НТВ-Плюс» с 9 апреля вещает в Грузии под брендом NTV Plus.



Зрителям в Грузии доступны на выбор два пакета с набором из 50 и 90 каналов, включая российские, зарубежные и эфирные грузинские телеканалы.



Грузия стала первым международным рынком, на который вышел «НТВ-Плюс». Оператор называет страну привлекательным рынком, где уровень проникновения услуг не превышает 50% на 3,7 млн человек.

До конца 2018 года «НТВ-Плюс» планирует подключить в Грузии не менее 30 тысяч абонентов. «Серые» трансляции «НТВ-Плюс» в стране смотрят более 200 тысяч абонентов.



Партнером «НТВ-плюс» в Грузии стала компания «Медиа группа», которая является эксклюзивным дистрибутором более 20 телеканалов «Газпром-медиа». «Медиа группа» будет продавать оборудование, оказывать техподдержку и продвигать продукт в регионе. Кроме того, грузинский партнер взял на себя функции по антипиратской деятельности.



Собеседник «Коммерсанта» на рынке оценивает объём платного телевидения Грузии в 1,1 млн домохозяйств, половина из которых не имеет технической возможности подключения кабельного ТВ. Оставшуюся часть домохозяйств делят более 30 местных операторов.















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