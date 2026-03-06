Гражданин РФ задержан в Батуми за наркопреступление

06.03.2026 10:32





Сотрудники Главного управления Центральной уголовной полиции Министерства внутренних дел Аджарии арестовали в Батуми гражданина Российской Федерации М.К., 1990 года рождения, по обвинению в содействии незаконном приобретении, хранении и продаже крупной партии наркотических средств.



В ходе обыска личного и временного жилья обвиняемого, а также следственного эксперимента, сотрудники правоохранительных органов изъяли 17 пакетов наркотического средства «гашиш», подготовленного к продаже, и материалы, необходимые для упаковки наркотического средства, из указанных им мест в качестве вещественных доказательств.



Ведет расследование по статье 260, части 2 и подпункту «а» части 5 Уголовного кодекса, предусматривающей лишение свободы на срок до 20 лет.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





