Гражданин РФ задержан в Батуми за наркопреступление


06.03.2026   10:32


Сотрудники Главного управления Центральной уголовной полиции Министерства внутренних дел Аджарии арестовали в Батуми гражданина Российской Федерации М.К., 1990 года рождения, по обвинению в содействии незаконном приобретении, хранении и продаже крупной партии наркотических средств.

В ходе обыска личного и временного жилья обвиняемого, а также следственного эксперимента, сотрудники правоохранительных органов изъяли 17 пакетов наркотического средства «гашиш», подготовленного к продаже, и материалы, необходимые для упаковки наркотического средства, из указанных им мест в качестве вещественных доказательств.

Ведет расследование по статье 260, части 2 и подпункту «а» части 5 Уголовного кодекса, предусматривающей лишение свободы на срок до 20 лет.


