Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Самхарадзе: Мы попросили конгрессменов внимательно изучить законодательные инициативы


06.03.2026   11:09


«Сегодня мы завершили встречи в Конгрессе, у нас была возможность пообщаться с пятью конгрессменами, в основном с членами Комитета по иностранным делам, однако мы также встретились и с членами других комитетов», — заявил председатель Комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе.

По словам Самхарадзе, во время встреч обсуждались грузино-американские отношения, вопросы безопасности, события, происходящие в регионе, а также развитие «Среднего коридора».

«Последняя встреча у нас была с Китом Селфом, который является председателем подкомитета по Европе. Также в течение дня у нас состоялись встречи с Рэнди Файном, Майком Тёрнером, Райаном Зинке и Анной Паулиной Луной. Основной темой наших разговоров вновь были грузино-американские отношения, их оздоровление и перевод на новый этап. При этом мы рассмотрели широкий спектр вопросов, в основном коснулись тем безопасности, событий, происходящих в нашем регионе, и вопроса оккупации.

Также мы получили от конгрессменов информацию о происходящих в Иране событиях и их оценке. Конгрессмены также проявили интерес к развитию Среднего коридора и роли Грузии в этом коридоре.

Таким образом, у нас состоялись очень интересные разговоры и диалоги. Мы попросили конгрессменов внимательно изучать те законодательные инициативы, которые время от времени представляют отдельные конгрессмены и которые носят явно антигрузинский характер, чтобы это не нанесло ущерба той позитивной динамике, которая сейчас наметилась в наших отношениях», — заявил Николоз Самхарадзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна