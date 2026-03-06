Самхарадзе: Мы попросили конгрессменов внимательно изучить законодательные инициативы

06.03.2026 11:09





«Сегодня мы завершили встречи в Конгрессе, у нас была возможность пообщаться с пятью конгрессменами, в основном с членами Комитета по иностранным делам, однако мы также встретились и с членами других комитетов», — заявил председатель Комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе.



По словам Самхарадзе, во время встреч обсуждались грузино-американские отношения, вопросы безопасности, события, происходящие в регионе, а также развитие «Среднего коридора».



«Последняя встреча у нас была с Китом Селфом, который является председателем подкомитета по Европе. Также в течение дня у нас состоялись встречи с Рэнди Файном, Майком Тёрнером, Райаном Зинке и Анной Паулиной Луной. Основной темой наших разговоров вновь были грузино-американские отношения, их оздоровление и перевод на новый этап. При этом мы рассмотрели широкий спектр вопросов, в основном коснулись тем безопасности, событий, происходящих в нашем регионе, и вопроса оккупации.



Также мы получили от конгрессменов информацию о происходящих в Иране событиях и их оценке. Конгрессмены также проявили интерес к развитию Среднего коридора и роли Грузии в этом коридоре.



Таким образом, у нас состоялись очень интересные разговоры и диалоги. Мы попросили конгрессменов внимательно изучать те законодательные инициативы, которые время от времени представляют отдельные конгрессмены и которые носят явно антигрузинский характер, чтобы это не нанесло ущерба той позитивной динамике, которая сейчас наметилась в наших отношениях», — заявил Николоз Самхарадзе.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





