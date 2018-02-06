Германия и Китай лишили Россию ракетных кораблей

06.02.2018 21:28 Черноморский флот ВМФ России не получит малый ракетный корабль проекта 21631 «Вышний Волочек» минимум до апреля 2018 года, сообщил Mil.Press FlotProm информированный источник в оборонно-промышленном комплексе.



По его словам, задержка вызвана проблемами с высокооборотным судовым дизелем CHD622V20 китайского производства. «Сейчас инженеры в тесном сотрудничестве с флотом устраняют проблемы. В ближайшее время придут элементы системы двухступенчатого турбонаддува, и недочеты устранят», — заявил собеседник.



Изначально девять кораблей строящейся серии должны были получить немецкие двигатели MTU 16V4000M90. Однако в результате прекращения поставок из-за санкций дизели установили только на пять кораблей, переданных флоту в 2014-2015 годах. На оставшиеся командование ВМФ решило поставить китайские CHD622V20. По словам главного конструктора дизеля М150 «Пульсар» ПАО «Звезда» Александра Архипова, они являются лицензионной копией немецкого дизеля Deutz TBD622.



Источник в одной из двигателестроительных компаний, знакомый с ситуацией, заявил изданию, что китайский двигатель создавали для гражданских судов, и он не рассчитан на военные нагрузки на энергоустановку. «Военно-морские скоростные режимы он просто не потянет, что обязательно проявится в будущем», — добавил специалист.















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