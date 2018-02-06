Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Германия и Китай лишили Россию ракетных кораблей


06.02.2018   21:28
Черноморский флот ВМФ России не получит малый ракетный корабль проекта 21631 «Вышний Волочек» минимум до апреля 2018 года, сообщил Mil.Press FlotProm информированный источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, задержка вызвана проблемами с высокооборотным судовым дизелем CHD622V20 китайского производства. «Сейчас инженеры в тесном сотрудничестве с флотом устраняют проблемы. В ближайшее время придут элементы системы двухступенчатого турбонаддува, и недочеты устранят», — заявил собеседник.

Изначально девять кораблей строящейся серии должны были получить немецкие двигатели MTU 16V4000M90. Однако в результате прекращения поставок из-за санкций дизели установили только на пять кораблей, переданных флоту в 2014-2015 годах. На оставшиеся командование ВМФ решило поставить китайские CHD622V20. По словам главного конструктора дизеля М150 «Пульсар» ПАО «Звезда» Александра Архипова, они являются лицензионной копией немецкого дизеля Deutz TBD622.

Источник в одной из двигателестроительных компаний, знакомый с ситуацией, заявил изданию, что китайский двигатель создавали для гражданских судов, и он не рассчитан на военные нагрузки на энергоустановку. «Военно-морские скоростные режимы он просто не потянет, что обязательно проявится в будущем», — добавил специалист.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
С культурой грузинского вина и вином из квеври ознакомились на выставке вина во Франции
ГУАМ и Япония обменялись опытом поддержки малого и среднего бизнеса
НБГ ожидает приближения уровня инфляции к целевому показателю в текущем году
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
1644 абхазов и осетин получили медицинские услуги в медучреждениях Грузии
Житель села Рике Паата Рогава освобожден из т.н. Драндской тюрьмы
Цихелашвили: ЕС четко разделяет нашу миротворческую политику
Оккупанты провели в Абхазии масштабные военные учения
Как корейские, армянские, и турецкие бизнесмены делят Абхазию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Грузия: при поддержке ЕС Дом моды стал первопроходцем местной швейной промышленности
Адвокат правозащитника Оюба Титиева подал жалобу на бездействие следствия
Суд арестовал временного главу правительства Дагестана Абдусамада Гамидова
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна