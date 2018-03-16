В порт Батуми войдет корабль 6-го флота США «Oak Hill»

16.03.2018 18:04 Завтра в Батуми в рамках регулярной дислокации с портовым визитом прибудет корабль 6-го флота США USS Oak Hill (LSD 51).



Это будет первый визит корабля в Грузии. В период его пребывания на Черном море состоятся портовые визиты и двусторонние учения с союзниками Соединенных Штатов Америки и флотами партнеров. Операции корабля преследуют целью усиление морской безопасности и стабильности, готовности и морской боеспособности между союзниками и партнерами НАТО.



Портовый визит в Батуми служит укреплению связей, что подтверждает верность обязательствам, существующим между Грузией и США для содействия стабильности в регионе. Прибытие корабля в черноморский регион дает уникальную возможность улучшения обмена информаций между США и партнерами НАТО.



Наряду с официальным приемом представителей местной власти состоится тур на корабле, и футбольно-баскетбольные товарищеские матчи между американскими моряками и сотрудниками грузинской береговой охраны. А также состоятся несколько совместных тренировок. Портовый визит Oak Hill даст американским морякам возможность посетить исторические места, и углубить долгосрочное партнерство с грузинскими коллегами.



Вход Oak Hill на Черное море преследует целью показать верность в отношении обязательств, взятых со стороны Америки, что подразумевает коллективную оборону союзников и партнеров НАТО. Данная морская операция идет в рамках Atlantic Resolve, и поддерживает союзников НАТО в Восточной Европе.

















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