В Казахстане появятся две американские военные базы

25.04.2018 13:32



Маршрут транзита специальных грузов в Афганистан по предложению США пойдет из Грузии и Азербайджана через Каспийское море в Казахстан и далее железнодорожным транспортом через станции Сарыагаш, Келес или Бейнеу–Каракалпакия в Узбекистан и далее в Афганистан.



Об этом на заседании нижней палаты парламента сообщил министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов. Он напомнил депутатам, что «соглашение между правительствами Казахстана и США было подписано 20 июня 2010 года» и изменено по просьбе американской стороны в части уточнения маршрута транзита грузов. «В перечень контрольно-пропускных пунктов добавлены порты «Актау» и «Курык». Делается это целиком в интересах Казахстана как стратегического партнера США, которые стремятся к поддержанию мира и стабильности в соседнем Афганистане», – сказал министр. По его словам, «взаимодействие Казахстана и США, расширившееся после визита Назарбаева в Вашингтон, приобретает конкретное содержание».



Напомним, Нурсултан Назарбаев встретился с президентом США Дональдом Трампом в январе 2018 года. Главе Казахстана удалось договориться о снятии ареста с активов Национального фонда Казахстана, которые находились на хранении в Bank of New York Mellon. Речь идет о 22 млрд долл., которые были заморожены по иску молдавского бизнесмена Анатолия Стати и его компании к правительству Казахстана.



О том, что между США и Казахстаном проходили переговоры о возможности использования каспийского порта «Актау» как транзитного пункта переброски грузов, стало известно после публикаций WikiLeaks в 2013 году. После чего факт переговоров признал и Нурсултан Назарбаев. На конференции министров иностранных дел Стамбульского процесса по Афганистану в Алма-Ате, состоявшейся 28 апреля 2013 года, он заявил, что «Казахстан готов предоставить НАТО порт «Актау» на Каспии для транзита грузов из Афганистана и обратно».



«Первоначально планировалось, что маршрут пройдет из портов Румынии, Греции и Италии через Черное море и Волго-Донской канал до Каспия или будет задействован Северный маршрут через Германию, Балтику и систему Волго-Каспийских каналов. А это уже прямая угроза государственным интересам России, поэтому этот маршрут был заблокирован. США давно добиваются использования Волго-Донского канала для доставки грузов под предлогом вынужденных мер, чтобы затем поставить вопрос в ООН и других международных структурах по морскому праву о придании Волго-Донскому каналу экстерриториального статуса, которыми обладают Дунай и Меконг, проходя по многим странам. Нынешний разворот Казахстана в сторону США несет антироссийский формат, но в целом не угрожает интересам России. Однако появление любого корабля США с военными или невоенными грузами в акватории Каспия крайне нежелательно», – сказал «НГ» директор по культурным, научным и образовательным проектам Центра традиционных культур (Москва) Александр Собянин.



Эксперт обратил внимание, что «исправленный» маршрут через порты Черного моря и далее в Азербайджан и на Каспий – «это очень кривая и абсолютно алогичная логистика». Поэтому нынешнее соглашение является «военно-политическим продавливанием американских интересов». Северный маршрут поставок грузов в Афганистан – это всего 7–10% от всех грузов США и НАТО, предназначенных для Афганистана, и стоимостью в 2–3 раза дороже, чем если бы они прошли по Южному маршруту, которым постоянно пользуются США.



Научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Воробьев считает, что согласие Казахстана, позволяющее США использовать порты «Курык» и «Актау» на Каспии, обусловлено рядом преимуществ, которые видит для себя Астана. «Во-первых, это – коммерческий транзит, за который платят деньги. Во-вторых, власти республики полагают, что транспортировка американских грузов загрузит имеющиеся мощности и будет способствовать развитию транспортно-логистического потенциала республики. Надо отметить, что порт «Курык» начал использоваться и китайской стороной для железнодорожного транзита в рамках реализации инициативы «Один пояс – один путь». В-третьих, подобный «шаг навстречу» позволяет властям Казахстана рассчитывать на укрепление отношений с США и содействие со стороны американского руководства по ряду других важных для Казахстана вопросов», – сказал «НГ» Воробьев.



Говоря о последствиях такого решения для интересов России в регионе, эксперт отметил, что ситуация скорее неблагоприятная и невыгодная. Он отметил, что в кооперации, которая предусматривает доставку американских военных грузов через порты «Актау» и «Курык» в Афганистан, участвует не только Казахстан, но также и Узбекистан, Азербайджан. Однако именно Астана является членом ОДКБ, и принятое властями Казахстана решение позволило Вашингтону «замкнуть цепь» поставок собственных грузов специального назначения через Каспийское море.



По мнению эксперта по Центральной Азии и Среднему Востоку Александра Князева, использование портов «Актау» и «Курык» для американского военного транзита может разрушить и без того хрупкую архитектуру каспийской безопасности. В условиях нынешнего американско-российского и традиционного американско-иранского противостояния это присутствие, сколь бы оно ни было «транзитным», будет вызывать сильное раздражение как в Москве, так и в Тегеране. Учитывая растущие противоречия России и США, а заодно и США и Ирана в Афганистане, куда де-юре будут идти грузы. Возобновление так называемого «Северного распределительного пути» через Каспий может стать препятствием и в наметившемся разрешении вопроса о его (Каспия) правовом статусе, отметил «НГ» Князев, пишет ng.ru.



